Drapeau palestinien sur les mairies : «Les préfets ont pour consigne d'appeler les élus pour leur demander de retirer ces drapeaux», annonce Hugues Moutouh

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Hugues Moutouh a annoncé ce vendredi sur CNEWS que le ministère de l'Intérieur avait envoyé jeudi soir un télégramme aux préfets leur demandant de s'opposer à tout accrochage du drapeau palestinien sur un édifice public. «Les préfets ont pour consigne d'appeler les élus pour leur demander de retirer ces drapeaux», a précisé le secrétaire général du ministère de l'Intérieur. 

