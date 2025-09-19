Drapeau palestinien sur les mairies : «Les préfets ont pour consigne d'appeler les élus pour leur demander de retirer ces drapeaux», annonce Hugues Moutouh

Hugues Moutouh a annoncé ce vendredi sur CNEWS que le ministère de l'Intérieur avait envoyé jeudi soir un télégramme aux préfets leur demandant de s'opposer à tout accrochage du drapeau palestinien sur un édifice public. «Les préfets ont pour consigne d'appeler les élus pour leur demander de retirer ces drapeaux», a précisé le secrétaire général du ministère de l'Intérieur.