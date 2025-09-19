Jusqu'à 35 °C dans le Sud-Ouest, 29 °C à Paris, 27 °C à Lille... Où va-t-il faire le plus chaud ce vendredi ?

Une très large partie de la France va connaître ce vendredi un épisode de chaleur faisant grimper les températures aux quatre coins du pays. Il fera jusqu'à 35 °C dans le Sud-Ouest et 29 °C à Paris, selon les prévisions de Météo France.

«Un sursaut de l'été». Ce vendredi est une journée de pic de chaleur sur la France, avec des températures qui pourraient grimper jusqu'à 35°C par endroits, un phénomène de plus en plus fréquent en septembre sous l'effet du changement climatique. Cela concerne presque tout le pays, avec 32 °C à Bordeaux, 29 °C à Paris, 28 °C à Toulouse ou encore 27°C à Lille.

«Les 35 °C pourraient être atteints dans les plaines du Sud-Ouest, ce qui reste très rare passé un 15 septembre», avance Météo-France. La Gironde, le Lot-et-Garonne, les Landes et le Gers sont parmi les départements où il devrait faire le plus chaud. Dans la moitié nord, «les 30 °C peuvent être atteints localement sur les Hauts-de-France, la Normandie, le Bassin parisien ou la Bourgogne», ajoutent les prévisionnistes.

Seule exception : dans les parties du Nord-Ouest les plus exposées à l'influence maritime, Bretagne et Cotentin, une journée douce s'annonce, avec 19 °C à Brest par exemple. Jeudi déjà, les températures ont atteint ou dépassé 33 °C dans trois stations météo d'Occitanie et de Gironde. Météo-France parle d'un «pic de chaleur remarquable, mais pas inédit», comme en témoignent les 32 °C à Paris le 18 septembre 1961.

À l'époque, les chaleurs suscitaient une tout autre crainte que celle du réchauffement climatique aujourd'hui: les accidents de la route liés à un pic de départs à la campagne. Le week-end s'était soldé par plus de 30 morts, rapportait le quotidien Le Monde. Hormis un autre 18 septembre avec 35 °C à Bordeaux, en 1987, Météo-France relève des précédents datant tous du XXIe siècle, en 2003, 2020 et 2023.

Le mois de septembre le plus chaud historiquement en France a été enregistré en 2023, avec une température supérieure de 3,6°C à la moyenne des années 1990 à 2010. Le pays avait connu un «épisode de chaleur inédit» du 3 au 11 septembre, lors de la rentrée des classes et de l'ouverture de la Coupe du monde de rugby.

C'était la première fois qu'une vigilance orange pour risque de canicule avait été déclenchée un jour de septembre, le 7 en l'occurrence. Le mercure avait alors grimpé jusqu'à 35,1° à Paris. Cette fois, il n'y a pas de vigilance de Météo-France, contrairement aux vagues de chaleur intenses des mois de juin et août 2025.