«La femme agressée par son conjoint va attendre longtemps pour qu'on prenne sa plainte, contrairement au gardé à vue qui aura un café payé», déplore Reda Belhaj

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«La femme agressée par son conjoint va attendre longtemps pour qu'on prenne sa plainte, contrairement au gardé à vue qui aura un café payé», a déploré Reda Belhaj, porte-parole Unité SGP Police Ile-de-France, ce vendredi dans l'émission 180 minutes info sur CNEWS, s'exprimant sur le fonctionnement des dépôts de plaintes au commissariat et rebondissant sur l'affaire du meurtre de Philippine.

