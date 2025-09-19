Météo : chute des températures, retour de la pluie... Quel temps va-t-il faire la semaine prochaine ?

Alors que la chaleur va progressivement quitter l'Hexagone ce week-end, le mercure va continuer sa baisse la semaine prochaine avec, en prime, de nombreux passages pluvio-orageux.

Un temps de saison. Après un week-end marqué par des températures estivales, l'automne va faire une arrivée fracassante sur l'Hexagone, à partir de la semaine prochaine.

En effet, une dégradation apportera de la pluie sur une large bande du territoire, allant d'ouest en est de Biarritz à Strasbourg. Ailleurs, le temps sera généralement ensoleillé, notamment sur le pourtour méditerranéen et la côte ouest, de La Rochelle à Dunkerque.

Les prévisions pour le lundi 22 septembre après-midi. © Météo-France

Côté température, il fera 24°C à Ajaccio, en Corse, 23°C à Nice et 20°C à Marseille et Perpignan. Le mercure affichera des valeurs beaucoup plus faibles à Chaumont (11°C), Aurillac ou encore Belfort (13°C).

La fraîcheur va s'installer à partir de mardi

Mardi, les conditions automnales gagneront du terrain puisqu'il pleuvra sur la quasi-totalité de l'Hexagone. Le soleil percera néanmoins les nuages sur les pointes de la Bretagne et du Cotentin, ainsi que sur les façades atlantique et méditerranéenne.

Les prévisions pour le mardi 24 septembre après-midi. © Météo-France

Il fera de plus en plus frais dans l'est du pays, avec seulement 9°C attendus à Chaumont, 10°C à Belfort et 11°C à Strasbourg. Sur le reste du territoire, les températures seront comprises entre 12°C à Bourges et 19°C à Perpignan.

Le temps sera également humide mercredi, avec des passages pluvieux prévus sur toute la moitié nord du pays, à l'exception une fois encore des départements situés près des littoraux. Au sud, le ciel sera ensoleillé, malgré quelques ondées sur Nice et la Corse.

Les prévisions pour le mercredi 24 septembre après-midi. © Météo-France

Les températures remonteront légèrement. Hormis dans l'est du pays où il fera entre 10°C et 14°C, ils devraient faire 18°C à Rouen et à Bordeaux, 19°C à Nantes et même 21°C à Nice.

Un temps plus agréable pour la fin de la semaine

Il faudra attendre jeudi pour que le temps s'améliore sur la majorité du territoire. Il fera en effet beau sur la majorité des départements hexagonaux, sauf dans l'est du pays. Les températures seront similaires à celles prévues pour mercredi.

Les prévisions pour le jeudi 25 septembre après-midi. © Météo-France

Enfin, le temps devrait être agréable pour le dernier jour de la semaine. Malgré quelques nuages sur le nord du pays, le soleil devrait remporter la bataille du ciel vendredi.

Le mercure gagnera ainsi quelques degrés, puisqu'il affichera des valeurs comprises entre 13°C à Belfort, la minimale, et 23°C à Perpignan, la maximale.

Les prévisions pour le vendredi 26 septembre après-midi. © Météo-France

Partout ailleurs, il fera par exemple 15°C à Aurillac, 16°C à Lyon, 17°C à Tours ou encore 19°C à Rouen.

Prudence néanmoins, puisque l'indice de confiance de Météo-France n'est que de 2/5 pour jeudi et vendredi prochain.