Mobilisations syndicales : l'intersyndicale donne jusqu'à mercredi à Sébastien Lecornu pour répondre «à leurs revendications»

L'intersyndicale, réunie vendredi au lendemain d'une large mobilisation contre les mesures d'austérité budgétaires, a donné jusqu'à mercredi au nouveau Premier ministre pour répondre à leurs revendications et menace d'une nouvelle journée de grèves et de manifestations.

La CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU et Solidaires ont demandé à Sébastien Lecornu dans un texte commun d'abandonner l’ensemble du projet de budget présenté par son prédécesseur à Matignon. Notamment le doublement des franchises médicales, l'année blanche, la suppression de 3.000 postes de fonctionnaires et la réforme de l'assurance chômage, ainsi que la remise en cause du 1er mai férié et chômé.

«Si d'ici au 24 septembre (mercredi), il n'a pas répondu à leurs revendications, les organisations syndicales se retrouveront pour décider très rapidement d'une nouvelle journée de grève et de manifestations», préviennent-elles.

Ces demandes font suite à la manifestation du 18 septembre qui a réuni de 400.000 à plus d'un million de personnes – selon les autorités ou la CGT. Une mobilisation couronnée de succès, selon les syndicats, pour qui l'ampleur du mouvement «confirme la colère et la détermination des salariés, privés d'emploi, jeunes et retraités».

Le nouveau Premier ministre prêt à recevoir les syndicats à nouveau

Si le nouveau locataire de Matignon est revenu la semaine dernière sur la suppression des deux jours fériés, il n'a pour l'heure pas précisé aux leaders syndicaux ses intentions concernant les autres mesures.

Dans une déclaration publiée par ses services jeudi soir, Sébastien Lecornu a indiqué qu'il recevrait à nouveau les forces syndicales et assuré que les revendications des manifestants pour plus de justice sociale et fiscale étaient au cœur des consultations qu'il avait engagées avec les forces politiques et syndicales.