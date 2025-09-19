Toute l’actu en direct 24h/24
Natalité : voici le jour de l’année qui compte le plus de naissances

En 2024, 660.800 nouveaux-nés ont vu le jour. [Adobe]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Depuis presque dix ans, une journée compte plus de naissances que les autres, avec plus de 2200 heureux événements en moyenne. 

En 2024, 660.800 bébés ont vu le jour en France. De 2015 à 2024, une date de l’année «compte le maximum de naissances». Selon une étude de l’Insee, il s’agit du 20 juillet, avec un nombre moyen de 2.210 naissances. 

Ce jour correspond à une conception aux alentours du 29 octobre, lors des vacances de la Toussaint. Selon l’Insee, «les vacances scolaires semblent davantage propice aux conceptions». A noter que le 25 décembre est le jour qui compte le moins de naissances (1.600).

Une baisse des naissances 

Bien que l'on observe des périodes où les naissances sont nombreuses, la natalité décline en France depuis plusieurs années. 

En 2024, 660.800 nouveaux-nés ont vu le jour, selon l'estimation révisée de l'Insee, soit le plus faible nombre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour la troisième année consécutive. 

Pour la première fois depuis 1945, le nombre des décès dépasse celui des naissances en France

Une tendance à la baisse qui se poursuit en 2025. De janvier à juillet, le nombre de naissances quotidien moyen a diminué de 2% par rapport à la même période l'an dernier. 

Parmi les bébés nés en 2024, 2.173 avaient des mères de moins de 18 ans, soit 0,33%, selon des données de l'Insee. 271 bébés nés en 2024 avaient une mère âgée de 50 ans ou plus, soit 0,04% des naissances.

