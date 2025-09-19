Notre-Dame de Paris : Emmanuel Macron attendu sur place ce vendredi pour inaugurer les tours de la cathédrale

Emmanuel Macron va inaugurer, ce vendredi 19 septembre, les tours de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui ont été rénovées lors des travaux de restauration menées après l'incendie de 2019.

Le chef de l'Etat de retour dans la cathédrale gothique. Les tours de la cathédrale Notre-Dame de Paris vont être officiellement inaugurées ce vendredi, après des années de travaux de rénovation.

Pour l'occasion, Emmanuel Macron, déjà venu lors de la réouverture de l'édifice religieux il y a bientôt près d'un an, est attendu sur place aux alentours de 10h45.

👉 À l’occasion des #JournéesEuropéennesDuPatrimoine, la cathédrale @notredameparis accueille les visiteurs de manière inédite.



⏰ Le 20 et le 21 septembre, la cathédrale étend ses horaires d’ouverture :



👉 Le 20 septembre : 8h15-22h.

👉 Le 21 septembre : 8h15-19h30.



✨ Au… pic.twitter.com/NQpHGqF0xc — Cathédrale Notre-Dame de Paris (@notredameparis) September 10, 2025

Il va notamment suivre le nouveau parcours de la visite, et découvrir des maquettes de la cathédrale et de deux chimères originales, ainsi que l'escalier à double révolution, permettant une montée inédite au cœur du beffroi, soit le sommet de la tour sud, a indiqué l'Elysée.

2.000 compagnons mobilisés

Cette visite du chef de l'Etat, organisée à la veille de la 42e édition des Journées du patrimoine reste un moment attendu, marquant symboliquement l'ouverture de l'ensemble du site au public très prochainement.

La restauration des tours «parachève ce chantier exceptionnel ayant mobilisé plus de 2.000 compagnons et un grand nombre d'entreprises sur l'ensemble du territoire», a souligné la présidence dans un communiqué.

«Le circuit de visite des tours finalise la réouverture au public de la cathédrale, qui depuis décembre 2024 a suscité un véritable engouement populaire avec plus de huit millions de visiteurs, devenant ainsi le monument le plus visité de France», s'est réjoui l'Elysée.