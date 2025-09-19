Toute l’actu en direct 24h/24
Orages : voici les 42 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le prévisionniste Météo-France a placé 42 départements en vigilance jaune orages ce samedi 20 septembre. 

Le ciel pourrait gronder dans certains territoires du pays. Ce samedi, 42 départements ont été placés en vigilance jaune orages par Météo-France

En effet, sont concernés l’Aisne, le Calvados, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Dordogne, l’Eure, l’Eure-et-Loir, let Gers, la Gironde, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre, l’Indre-et-Loire, les Landes, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot-et-Garonne ou encore la Maine-et-Loire. 

Mais aussi, la Manche, la Mayenne, le Nord, l’Oise, l’Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Sarthe, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Somme, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-D’Oise. 

Selon le prévisionniste, cette alerte sera effective de 6h du matin à minuit.

Météoorages

