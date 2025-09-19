Orages : voici les 54 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Toute l’actu en direct 24h/24
Météo-France a placé 54 départements en vigilance jaune pour des risques d'orages dans la journée du samedi 20 septembre. 

Après une semaine aux allures estivales, avec des températures élevées, une depression orageuse en provenance de l'Atlantique va s'abattre sur la France à partir de ce samedi 20 septembre. 54 départements ont ainsi été placés en vigilance jaune «orages» par Météo-France

Sont concernés l’Aisne, l'Allier, les Ardennes, l'Aube, le Calvados, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Gers, la Gironde, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre, l’Indre-et-Loire, les Landes, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne ou encore le Maine-et-Loire. 

Mais aussi, la Manche, la Marne, la Mayenne, le Nord, la Nièvre, l’Oise, l’Orne, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Sarthe, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Somme, le Tarn-et-Garonne, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, l'Yonne, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise. 

Selon le prévisionniste, cette alerte sera effective tout au long de la journée, de la soirée, ainsi que dans la nuit. 

