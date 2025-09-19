Policier agressé à Tourcoing : une mobilisation des agents ce vendredi en réaction à la libération des suspects

Le syndicat de police Alliance organise ce vendredi une mobilisation devant le commissariat de Tourcoing en réaction à la remise en liberté des agresseurs d’un policier passé à tabac le 11 septembre dernier.

Une colère bleue pour une décision qui ne passe pas. Ce vendredi, le syndicat de police Alliance se réunira à 12h devant le commissariat de Tourcoing (Nord), afin de dénoncer la remise en liberté des agresseurs d’un de leur collègue, passé à tabac.

Sur les cinq jeunes de 15 à 19 ans mis en examen après cette agression filmée le 11 septembre dernier, avant d'être diffusée et très relayée sur les réseaux sociaux, deux avaient été incarcérés provisoirement, deux autres placés sous contrôle judiciaire et le dernier a fait l'objet d'une mesure éducative judiciaire provisoire.

Mercredi, le juge des libertés et de la détention a décidé de libérer ceux en détention provisoire, un mineur et un majeur de 19 ans, et de les placer eux aussi sous contrôle judiciaire «strict», a déclaré à l'AFP le parquet de Lille.

Le parquet a précisé qu'il comptait faire appel de la décision de remettre en liberté le majeur.

Pas de quoi pour autant faire retomber la colère des agents, le syndicat de police Alliance qualifiant dans un communiqué ces remises en liberté «d'abandon scandaleux» de la part de la justice, une «honte absolue pour ceux qui protègent».

Dans le cadre de sa mobilisation, le syndicat policier entend ainsi «interpeller le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu» afin «qu’il se positionne» sur sa «revendication de peines minimales pour les agresseurs des forces de l’ordre». «Tu touches à un policier tu dors en prison !», a appuyé Alliance dans un communiqué.

Gérald Darmanin et Bruno Retailleau montent au créneau

Une proposition également soutenue par Gérald Darmanin, ministre démissionnaire de la Justice. Ce jeudi, le garde des Sceaux a pointé du doigt une «loi obsolète et plus à la hauteur de la violence de la société».

Il a ainsi appelé à la mise en place de «peines minimales de prison ferme effectuées immédiatement avec mandat de dépôt pour tous ceux qui s’en prennent aux policiers, gendarmes, douaniers, policiers municipaux, pompiers, soignants, agents pénitentiaires, élus locaux, greffiers ou magistrats».

La remise en liberté si rapide de voyous à Tourcoing, mineurs ou majeurs, qui s’en prennent à des forces de l’ordre, n’est plus possible. La loi, obsolète et plus à la hauteur de la violence de la société, doit être absolument et rapidement changée tel que je le propose : peines… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 18, 2025

La libération des suspects a également été fustigée par Bruno Retailleau. Le ministre démissionnaire de l’Intérieur a dit avoir «compris l’incompréhension d’un certain nombre de policiers», appelant à un renforcement de la justice.

L’instauration de peines minimales est sollicitée par une majorité de la population. Un récent sondage de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, indique que 81% des Français sont favorables à la condamnation à des peines de prison automatiques pour les agresseurs de policiers.