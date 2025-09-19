«Reconnaître l'Etat de Palestine le jour du nouvel an juif est une provocation», fustige l'avocate Sarah Saldmann

«Reconnaître l'Etat de Palestine le jour du nouvel an juif est une provocation», a fustigé l'avocate Sarah Saldmann, ce vendredi dans l'émission L'Heure des Pros 2 Week-End, alors qu'Emmanuel Macron doit annoncer lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York la reconnaissance officielle de l'État de Palestine par la France, ce lundi 22 septembre.
