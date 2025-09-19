Sébastien Lecornu annonce le lancement de la mission «État efficace», «pour une meilleure organisation du service public»

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé sur X la création de la mission «État efficace». Celle-ci est créée «pour une meilleure organisation du service public».

La Mission « État Efficace » est créée.



Placée sous mon autorité directe, avec une équipe resserée et agile, pour proposer en continu des mesures pour une meilleure organisation du service public.



La Mission a débuté son travail par l'examen des délégations interministérielles… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) September 19, 2025

Plus d'informations à suivre...