Sébastien Lecornu annonce le lancement de la mission «État efficace», «pour une meilleure organisation du service public»

Sébastien Lecornu a précisé que la mission serait assurée par «une équipe resserée et agile». [© REUTERS / Stephanie Lecocq]
Par CNEWS
Publié le

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé sur X la création de la mission «État efficace». Celle-ci est créée «pour une meilleure organisation du service public».

 Plus d'informations à suivre...

