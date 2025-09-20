Anne Hidalgo va porter plainte contre X pour «dénonciations calomnieuses» après la publication de ses notes de frais

La maire de Paris Anne Hidalgo a annoncé ce vendredi qu'elle allait porter plainte contre X pour «dénonciations calomnieuses» après la publication par une association de ses notes de frais de déplacement et de représentation.

Anne Hidalgo porte l'affaire en justice. La maire de Paris va déposer plainte contre X pour «dénonciations calomnieuses», après la publication de ses notes de frais de déplacement et de représentation par une association.

«Depuis plusieurs jours une campagne médiatique calomnieuse vise la maire de Paris quant à l'utilisation et à l'interprétation qui en est faite de ses frais de représentation. Il est évident que le but de cette campagne n'est autre que de salir et de nuire», a écrit la mairie de Paris dans un communiqué.

La plainte contre X, qui sera déposée «dans les tout prochains jours» selon l'entourage d'Anne Hidalgo, «permettra d'identifier les personnes physiques ou morales auteures de ce délit pénal».

L'association dénonce «fermement cette action judiciaire»

L'association Transparence citoyenne avait publié les frais de déplacement et de représentation, notamment en vêtements, d'Anne Hidalgo entre 2020 et 2024, pour un total d'au moins 75.000 euros selon les calculs de l'AFP réalisés à partir des données disponibles sur le site.

«Il est établi qu'Anne Hidalgo a toujours agi dans le cadre posé par la loi et a eu une utilisation de ses frais qui est totalement justifiée, et en deçà de ce qu'elle était autorisée à dépenser», a affirmé la municipalité, précisant que le plafond de l'enveloppe dont dispose l'édile d'environ 20.000 euros par an n'avait pas été dépassé.

De son côté, l'association a réagi au dépôt de plainte de la maire de Paris dans un communiqué publié sur X.

Dans ce communiqué, Transparence citoyenne dénonce «fermement cette démarche judiciaire, qui constitue une atteinte grave à deux principes de notre démocratie : la liberté d'expression et le droit de contrôle des citoyens sur l'action de leurs élus».