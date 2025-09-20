Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Arrêté lors d’un contrôle routier, il se fait saisir sa montre de luxe à 27.000 euros pour rembourser sa dette au Trésor public

Interpellé par hasard par la police, un homme a été condamné à dix mois de prison pour plusieurs infractions et sa dette fiscale a été réglée par la saisie et la vente des biens qui se trouvaient dans sa voiture. [@Bertrand GUAY/AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Interpellé par hasard par la police, un homme a été condamné à dix mois de prison pour plusieurs infractions et sa dette fiscale a été réglée par la saisie et la vente des biens qui se trouvaient dans sa voiture.

C’est une histoire digne d’un scénario de film et pourtant bien réelle. Lors d’un banal contrôle routier à Vaulx-en-Velin (Rhône) le 14 septembre dernier, la police a interpellé un homme qui cumulait les infractions. Il circulait sans assurance et son permis de conduire avait été annulé par décision de justice.

En poussant plus loin les vérifications, les agents ont découvert que le suspect faisait l’objet de plusieurs interdictions judiciaires : interdiction de séjour dans la commune, interdiction de port d’arme ; et ce alors qu’il portait sur lui un couteau à cran d’arrêt, ainsi que du cannabis, 500 euros en liquide, trois téléphones portables et une montre de luxe estimée à 27.000 euros.

Une dette fiscale soldée sur-le-champ

Mais l’affaire ne s’arrête pas là. En creusant davantage, les enquêteurs découvrent que l’homme était également redevable d’une dette fiscale de près de 30.000 euros.

Le Trésor public a aussitôt saisi la montre de luxe et l’argent liquide trouvés sur lui pour rembourser une partie de cette dette. Une enquête pour blanchiment d’argent a également été ouverte.

Sur le même sujet Bercy : 20 milliards d'euros de fraudes détectées en 2024, le double visé en 2029 Lire

Refusant de débloquer ses téléphones dans le cadre de l’enquête, le suspect a été jugé en comparution immédiate. Verdict : 10 mois de prison ferme. 

Contrôle de policearrestationImpôtsDetteFraude fiscale

À suivre aussi

Marseille : un homme en scooter se tue après avoir refusé d’obtempérer à un contrôle de police
La brigade fluviale de Paris renforce ses contrôles de dépistage d’alcool et de stupéfiants
La brigade fluviale de Paris renforce ses contrôles de dépistage d’alcool et de stupéfiants sur la Seine
Sept ans de retard, 34 milliards d'euros de surcoût... L'incoyable «gâchis» du TGV britannique

Ailleurs sur le web

Dernières actualités