Budget 2026 : «Il faut que les grandes fortunes soient mises à contribution», revendique Yaël Braun-Pivet

La présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a appelé ce samedi à une contribution des grandes fortunes pour le budget 2026, tout en écartant la taxe Zucman telle qu’elle est proposée actuellement.

Les plus gros patrimoines de l'Hexagone bientôt mis à contribution ? C'est en tout cas l'hypothèse timidement avancée par la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet. «Ce budget doit être un budget de l’effort de tous. Pour l’être, il faut aussi que les grandes fortunes soient mises à contribution», a déclaré la députée Renaissance des Yvelines dans un entretien accordé au Parisien ce samedi 20 septembre.

Pour rappel, la taxe Zucman, suggérée par l’économiste éponyme, consisterait à prélever 2 % par an sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros, ce qui concernerait environ 1.800 foyers fiscaux. Si la mesure est critiquée au centre, à droite et dans le monde patronal, qui redoute un impact sur l’outil professionnel, elle bénéficie d’un soutien marqué à gauche qui l'érige en levier de justice fiscale.

«Il faut partir du fond, pas des postures politiques»

«Il faut regarder quelle taxation donnerait un rendement intéressant et permettrait à chacun dans notre pays de se dire que l’effort est partagé», a souligné Yaël Braun-Pivet. La titulaire du perchoir a également évoqué le rôle du nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu dans la préparation du budget : «J’observe qu’il est d’abord entré dans une phase de consultation politique avant de proposer son gouvernement. Il faut partir du fond, pas des postures politiques. C’est la clé.»

Selon elle, la France «ne peut pas se payer le luxe», comme l’an dernier, d’attendre le mois de février pour adopter son budget.