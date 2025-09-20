«C’est un militant d’extrême gauche» : Bernard Arnault accuse l’économiste Gabriel Zucman d’encourager «la destruction de l’économie libérale»

Bernard Arnault, PDG du géant du luxe LVMH, a vivement critiqué l’économiste Gabriel Zucman, qu’il a qualifié de militant d’extrême gauche dont l’idéologie menace, selon lui, l’économie libérale française. Il a défendu son rôle majeur de contribuable et a averti contre une taxation des très hauts patrimoines.

Dans une déclaration publiée ce samedi 20 septembre par «The Sunday Times», Bernard Arnault, à la tête du groupe LVMH, a adressé de sévères reproches à l’économiste Gabriel Zucman, auteur d’une proposition controversée de taxe sur les très hauts patrimoines.

«On ne comprend pas les positions de monsieur Zucman si l’on oublie qu’il est d’abord un militant d’extrême gauche, a-t-il lancé. «À ce titre, il met au service de son idéologie, qui vise la destruction de l’économie libérale, la seule qui fonctionne pour le bien de tous, une pseudo-compétence universitaire qui, elle-même, fait largement débat», a ajouté Bernard Arnault. Cette mesure, portée par Gabriel Zucman, consisterait à appliquer un prélèvement annuel de 2% sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros, touchant environ 1.800 foyers fiscaux.

«Comment me mettre, moi, directement en cause ?»

Malgré un soutien marqué à gauche, notamment pour ses visées de justice fiscale, cette initiative suscite une vive opposition à droite, au centre et dans le monde patronal, où l’on craint un impact négatif sur l’outil professionnel. Bernard Arnault, dont la fortune familiale est la première de France et la septième mondiale selon Forbes, a défendu son engagement fiscal personnel.

«Comment me mettre, moi, directement en cause alors que je suis certainement le tout premier contribuable à titre personnel et l’un des plus importants à travers les sociétés que je dirige ?» s’est-il interrogé. Il a également qualifié le débat autour de la taxe de «volonté clairement formulée de mettre à terre l’économie française», allant jusqu’à affirmer : «Je ne peux pas croire que les forces politiques françaises qui dirigent, ou ont par le passé dirigé le pays, puissent accorder la moindre crédibilité à cette offensive mortelle pour notre économie».

En 2024, LVMH, qui détient plus de 75 marques prestigieuses parmi lesquelles Louis Vuitton, Dior ou Moët & Chandon, a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 84 milliards d’euros, avec un bénéfice net dépassant 12,5 milliards.