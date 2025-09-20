«On est dans l'excès total» : un serrurier menacé de mort sur les réseaux sociaux après avoir dénoncé les abus d'un de ses collègues

Un serrurier d’Île-de-France a été menacé sur les réseaux sociaux après avoir fait le buzz dans une vidéo diffusée sur Tiktok, où il réprimandait l’un de ses collègues qui tentait d’arnaquer un client.

Une escroquerie qui tendrait à se démocratiser dans les métiers du dépannage. Le 11 septembre dernier, un serrurier a sauvé un client d’une arnaque. L’un de ses confrères demandait 800 euros pour une intervention qui en valait moins et qui prenait beaucoup moins de temps.

«Cela fait plus d’une heure et demie que tu essayes d’ouvrir. Tu as essayé à la radio, tu as fait “genre”… Les gars, il faut arrêter de faire ces trucs-là… 800 euros une ouverture…», a regretté le serrurier devant deux de ses collègues dans une vidéo diffusée sur TikTok et vue plusieurs millions de fois depuis sa sortie.

Des arnaques de plus en plus fréquentes

Mais cette intervention salvatrice lui a valu des menaces de mort sur les réseaux sociaux. «C’est vraiment un mec qui a abusé, car c’était une porte claquée qui s’ouvre en trois minutes. Si cela avait été une porte claquée, difficile à ouvrir, ça aurait été compréhensible», a-t-il expliqué.

«Mais là, il a voulu ouvrir la porte avec une perceuse donc il a cassé le cylindre. Il a voulu casser la serrure pour lui faire changer et lui faire payer une nouvelle serrure… On est dans l’excès total», a synthétisé Abdellah Ferrer, serrurier dépanneur, auprès de CNEWS.

Ces arnaques sont de plus en plus fréquentes et concernent aujourd’hui plusieurs corps de métiers. Les méthodes utilisées par les malfaiteurs sont toujours les mêmes. «On remarque que quasiment 3 serruriers sur 4 profitent des situations sur le terrain. Ce ne sont pas seulement les serruriers, car ça se vérifie aussi avec les plombiers, les électriciens… tous les métiers liés au dépannage», a analysé Abdellah Ferrer.

Pour éviter de tomber dans le piège, il est donc recommandé de demander un devis et de se renseigner sur le professionnel sollicité pour l’intervention.