Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Fête de la pomme 2025 : Hervé Morin reçoit Bruno Retailleau dans la tradition des invités Républicains

Le président de la région Normandie est favorable à une primaire de la droite et du centre. [Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

A l’occasion de sa rentrée politique, le président de la région Normandie Hervé Morin recevra ce samedi Bruno Retailleau à la traditionnelle Fête de la pomme, à Épreville-en-Lieuvin, dans l’Eure. 

Un rendez-vous important entre certains partenaires. Ce samedi, Hervé Morin, président du parti des Centristes, effectue sa rentrée politique à l’occasion de la Fête des pommes, à Épreville-en-Lieuvin, dans l’Eure. 

Le président de la région Normandie recevra ainsi le patron des Républicains et ministre de l’Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau. L’ancien ministre de la Défense renoue ainsi avec une tradition, en invitant un ténor des LR. 

En effet, en 2023, Hervé Morin avait reçu François-Xavier Bellamy, eurodéputé LR. Des personnalités comme Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France ou encore Gérard Larcher, président du Sénat ont également été reçues par le passé. 

Un profil ouvert à une grande primaire 

A l’approche de l’élection présidentielle de 2027, Hervé Morin a appelé, en mai dernier, «grande primaire ouverte, de Renaissance aux Républicain» pour la désignation d'un candidat «Je dis qu’il faut qu’on n’ait qu’un seul candidat de la droite et du centre en 2027. 

Le nôtre devra être désigné au cours d’une grande primaire ouverte, de Renaissance aux Républicains», a affirmé Hervé Morin, qui ne veut pas «être obligé de choisir entre Le Pen ou Bardella et Mélenchon au second tour en 2027». 

Sur le même sujet Grève du 18 septembre : «309 interpellations» lors des manifestations et «134 gardes à vue», affirme Bruno Retailleau Lire

Le président de la région Normandie a ainsi cité Bruno Retailleau, mais aussi Gabriel Attal, Edouard Philippe, ou encore le maire de Cannes David Lisnard.

PolitiqueHervé MorinBruno Retailleau

À suivre aussi

Sébastien Lecornu annonce le lancement de la mission «État efficace», «pour une meilleure organisation du service public»
«Il y a une fascination historique de l'extrême gauche pour la violence», s'indigne Hugues Moutouh,
«Il y a une fascination historique de l'extrême gauche pour la violence», estime Hugues Moutouh
Législative partielle à Paris : quels sont les quartiers concernés par le vote dans la 2e circonscription ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités