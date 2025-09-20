Fête de la pomme 2025 : Hervé Morin reçoit Bruno Retailleau dans la tradition des invités Républicains

A l’occasion de sa rentrée politique, le président de la région Normandie Hervé Morin recevra ce samedi Bruno Retailleau à la traditionnelle Fête de la pomme, à Épreville-en-Lieuvin, dans l’Eure.

Un rendez-vous important entre certains partenaires. Ce samedi, Hervé Morin, président du parti des Centristes, effectue sa rentrée politique à l’occasion de la Fête des pommes, à Épreville-en-Lieuvin, dans l’Eure.

Le président de la région Normandie recevra ainsi le patron des Républicains et ministre de l’Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau. L’ancien ministre de la Défense renoue ainsi avec une tradition, en invitant un ténor des LR.

En effet, en 2023, Hervé Morin avait reçu François-Xavier Bellamy, eurodéputé LR. Des personnalités comme Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France ou encore Gérard Larcher, président du Sénat ont également été reçues par le passé.

Un profil ouvert à une grande primaire

A l’approche de l’élection présidentielle de 2027, Hervé Morin a appelé, en mai dernier, «grande primaire ouverte, de Renaissance aux Républicain» pour la désignation d'un candidat «Je dis qu’il faut qu’on n’ait qu’un seul candidat de la droite et du centre en 2027.

Le nôtre devra être désigné au cours d’une grande primaire ouverte, de Renaissance aux Républicains», a affirmé Hervé Morin, qui ne veut pas «être obligé de choisir entre Le Pen ou Bardella et Mélenchon au second tour en 2027».

Le président de la région Normandie a ainsi cité Bruno Retailleau, mais aussi Gabriel Attal, Edouard Philippe, ou encore le maire de Cannes David Lisnard.