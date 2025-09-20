Gard : l'influenceur Jeremstar placé en garde à vue pour avoir mené une action anti-corrida dans les arènes de Nîmes

L'influenceur Jeremstar est en garde à vue depuis vendredi soir après avoir fait irruption au milieu des arènes de Nîmes en pleine corrida.

C’est une action savamment préparée par l’association Peta France, dédiée à la protection des animaux, et l’influenceur Jeremstar, qui s’est déroulée ce vendredi lors de la corrida d’ouverture de la feria des Vendanges, au sein des arènes de Nîmes. L’influenceur, présent dans les gradins, a fait irruption sur la piste en brandissant une pancarte avec l’inscription «F*ck la corrida».

Maîtrisé par des agents de sécurité puis traîné au sol jusqu'à la sortie des arènes, Jeremstar a ensuite été placé en garde à vue, accompagné de deux autres activistes. Ils avaient parcouru le couloir circulaire, le callejon, autour des arènes, vêtus d’un tee-shirt flanqué du mot «corrida» barré de rouge.

Une action planifiée

«Je déteste la corrida. Ce n'est pas de l'art mais de la torture animale. Cette tradition ignoble doit être abolie. Je ne comprends pas comment ce spectacle honteux est encore possible en 2025», justifie l'influenceur, dans un post accompagné de la vidéo de son action.

🚨🚨 EN DIRECT : lors de la corrida d’ouverture de la Feria des Vendanges à Nîmes, @jeremstar a sauté dans l’arène pour dénoncer la cruauté sanglante de la corrida.🐂✊



Il a été violemment poussé à terre et traîné hors de l’arène, puis arrêté par la police ! pic.twitter.com/SG5Pd1gzqa — PETA France (@PETA_France) September 19, 2025

Un coup d’éclat pour l’influenceur aux 24 millions d’abonnés sur Instagram et 2,2 millions sur Snapchat, qui a reçu le soutien de l’association Peta France dont il est membre. «Nous avions planifié cette action depuis plusieurs mois avec lui», confirme Anissa Putois, responsable de la communication et des campagnes Peta France.

À la suite de la mise en garde à vue de l’influenceur, Peta s’est exprimée dans un communiqué : «Punir ceux qui s'opposent à la violence tout en autorisant, voire en célébrant, la torture d'autres animaux est un manquement honteux à la justice.»