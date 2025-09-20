Action anti-corrida à Nîmes dans le Gard : la garde à vue de l'influenceur Jeremstar levée

L'influenceur Jeremstar, placé en garde à vue vendredi soir après avoir fait irruption au milieu des Arènes de Nîmes en pleine corrida, a été libéré ce dimanche après-midi.

Près de deux jours après son arrestation, Jeremstar est enfin libéré. L'influenceur est sorti de garde à vue ce dimanche 21 septembre, a annoncé le parquet de Nîmes, au surlendemain de son action coup de poing survenue au milieu des Arènes de Nîmes.

Tout comme deux autres participants à l'action de protestation, Jeremstar a reçu une convocation par officier de police judiciaire (COPJ), une mesure de convocation directe à une audience devant le tribunal, a ajouté le parquet sans préciser la date de cette audience.

C’est une action savamment préparée par l’association Peta France, dédiée à la protection des animaux, et l’influenceur Jeremstar, qui s’est déroulée le vendredi 19 septembre lors de la corrida d’ouverture de la feria des Vendanges, au sein des arènes de Nîmes. L’influenceur, présent dans les gradins, a fait irruption sur la piste en brandissant une pancarte avec l’inscription «F*ck la corrida». Il restera en garde à vue jusqu'à dimanche 21 septembre, a appris l'AFP auprès de la police.

Maîtrisé par des agents de sécurité puis traîné au sol jusqu'à la sortie des arènes, Jeremstar a ensuite été placé en garde à vue, accompagné de deux autres activistes. Ils avaient parcouru le couloir circulaire, le callejon, autour des arènes, vêtus d’un tee-shirt flanqué du mot «corrida» barré de rouge.

Une action planifiée

«Je déteste la corrida. Ce n'est pas de l'art mais de la torture animale. Cette tradition ignoble doit être abolie. Je ne comprends pas comment ce spectacle honteux est encore possible en 2025», avait justifié l'influenceur, dans un post accompagné de la vidéo de son action.

🚨🚨 EN DIRECT : lors de la corrida d’ouverture de la Feria des Vendanges à Nîmes, @jeremstar a sauté dans l’arène pour dénoncer la cruauté sanglante de la corrida.🐂✊



Il a été violemment poussé à terre et traîné hors de l’arène, puis arrêté par la police ! pic.twitter.com/SG5Pd1gzqa — PETA France (@PETA_France) September 19, 2025

Un coup d’éclat pour l’influenceur aux 24 millions d’abonnés sur Instagram et 2,2 millions sur Snapchat, qui a reçu le soutien de l’association Peta France dont il est membre. «Nous avions planifié cette action depuis plusieurs mois avec lui», a du reste confirmé Anissa Putois, responsable de la communication et des campagnes Peta France.

À la suite de la mise en garde à vue de l’influenceur, Peta s’est exprimée dans un communiqué : «Punir ceux qui s'opposent à la violence tout en autorisant, voire en célébrant, la torture d'autres animaux est un manquement honteux à la justice.»