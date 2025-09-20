Hauts-de-Seine : la justice administrative demande à la mairie de Malakoff de retirer le drapeau palestinien de sa façade

La mairie de Malakoff a hissé le drapeau palestinien sur sa façade vendredi 19 septembre, trois jours avant la reconnaissance officielle de l’État de Palestine par la France. Saisi en référé par le préfet des Hauts-de-Seine, le tribunal administratif a demandé ce samedi à l’édile de retirer le drapeau.

Bras de fer entre la mairie de Malakoff et la justice. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise (Val-d'Oise) a ordonné samedi à la mairie de Malakoff (Hauts-de-Seine) de retirer de son fronton un drapeau palestinien, hissé en amont de la reconnaissance par la France d'un Etat de Palestine.

Cette décision est à la connaissance de l'AFP une première depuis la consigne du ministère de l'Intérieur demandant aux préfets de s'opposer, en saisissant la justice administrative, à la pose de drapeaux palestiniens sur des mairies.

La maire de Malakoff persiste

Depuis hier, la mairie de Malakoff arbore le drapeau palestinien sur son fronton, à la suite de l'appel d'Olivier Faure, en vue de la reconnaissance de l'Etat de Palestine par la France ce lundi 22 septembre. Dans la soirée de vendredi, des policiers se sont rendus à la mairie en question afin de remettre un courrier au maire de la part du préfet, lui demandant d'enlever le drapeau palestinien de la façade de la mairie.

L'édile, Jacqueline Belhomme (PCF), a tout simplement refusé de se soumettre à cette requête et de signer le PV présenté par les policiers. De ce fait, ce samedi, le drapeau de la Palestine était encore présent sur la devanture de l'établissement.

«L'Etat demande le non-pavoisement»

Le Préfet des Hauts-de-Seine, Alexandre Brugère, a «enjoint la ville de Malakoff au retrait immédiat du drapeau palestinien de sa façade», a précisé ce dernier dans un message publié sur X. Il a également annoncé saisir en déféré le tribunal administratif de Cergy.

Conformément aux orientations du ministre d’État, ministre de l’Intérieur, le Préfet des Hauts-de-Seine Alexandre Brugère a enjoint la ville de Malakoff au retrait immédiat du drapeau palestinien de sa façade.

Dans sa décision, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que pavoiser le parvis de l'hôtel de ville d'un drapeau palestinien était contraire au principe de la neutralité des services publics et a donc enjoint la commune de procéder à son retrait immédiat.

Le ministère de l'Intérieur avait mis en avant ce principe dans sa consigne aux préfets. «L'Etat non seulement ne demande pas le pavoisement, mais demande le non-pavoisement», a insisté samedi le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Hugues Moutouh.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, le maire communiste de Mauléon-Licharre, qui avait affiché un drapeau palestinien dès vendredi, l'a retiré samedi après saisine de la justice administrative par le préfet du département dans le cadre d'un référé. «J'ai coupé les deux ficelles ce matin et le drapeau est maintenant dans mon bureau. C'est une atteinte à ma liberté de penser», a déclaré Louis Labadot à la radio Ici Pays Basque.