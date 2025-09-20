«Je sais l’inquiétude des Français juifs» : Emmanuel Macron tente de rassurer face à la montée de l’antisémitisme

Dans un long message posté sur X ce samedi 20 septembre, Emmanuel Macron a assuré les juifs de France du soutien et de la «mobilisation» de la Nation face à la montée de l’antisémitisme.

Rassurer la communauté juive. Le président de la République a rappelé ce samedi 20 septembre que la «Nation sera toujours mobilisée» face à la haine et à l’antisémitisme.

Je sais l’inquiétude des Français juifs.



Angoisse, solitude, peur : cette semaine encore, ils m’ont dit combien leur vie a changé depuis le 7 octobre. Ils m’ont dit aussi leur exigence de justice et de protection.



J’ai demandé au Garde des Sceaux… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 20, 2025

«Je sais l’inquiétude des Français juifs. Angoisse, solitude, peur : cette semaine encore, ils m’ont dit combien leur vie a changé depuis le 7-Octobre», a ainsi écrit Emmanuel Macron, qui a pris connaissance de leur «exigence de justice et de protection».

Le président de la République a par ailleurs affirmé avoir demandé au garde des Sceaux, Gérald Darmanin, «d’instruire les procureurs pour améliorer encore la réponse de la justice face à l’antisémitisme et ses nouvelles formes.»

Une chose qui a été faite par voie de circulaire ce vendredi. En effet, le ministre de la Justice a réclamé «une réponse pénale très ferme» face aux actes antisémites, de plus en plus nombreux depuis le 7-Octobre.

«Deux mots d’ordre : vigilance absolue et réponse immédiate, pour repérer et punir très fermement les auteurs d’actes antisémites», a martelé Emmanuel Macron, qui a promis que «face à la haine, la République aura toujours le dernier mot».

Un message se voulant rassurant, alors que le président de la République doit se rendre ce lundi 22 septembre devant l’ONU à New York pour reconnaître officiellement l’Etat de Palestine. Une date qui est concomitante avec le début de Roch Hachana, le Nouvel An juif et qui a provoqué une forte émotion au sein de la communauté juive de France qui compte quelque 500.000 membres.