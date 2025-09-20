«Jean-Luc Mélenchon a été un sénateur socialiste pantouflard pendant vingt ans avant de se lancer dans une carrière personnelle», souligne Michel Onfray

«Jean-Luc Mélenchon a été un pantouflard pendant vingt ans en tant que sénateur socialiste avant de se lancer dans une carrière personnelle» avec LFI, a souligné le philosophe et essayiste Michel Onfray, ce samedi sur CNEWS, en revenant sur le positionnement politique du leader insoumis. «Il est ensuite passé à une stratégie "Jauresso-Gaullienne", et d'un seul coup à l'islamo-gauchisme», a-t-il poursuivi.