L’édito d'Eliot Deval : «Malgré la campagne haineuse de Delphine Ernotte contre notre groupe, rien n'a changé : CNEWS explose les compteurs»

«Malgré la campagne haineuse de Delphine Ernotte contre notre groupe, rien n'a changé : CNEWS explose les compteurs», a déclaré Eliot Deval, dans son édito de l'émission L'Heure des Pros, ce samedi. Il est revenu sur les propos de la présidente de France Télévisions, qui a affirmé que CNEWS est «une chaîne d'extrême droite» tout en demandant un soutien politique aux médias du service public.