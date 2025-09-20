Météo : nouveau record de chaleur battu à Bordeaux avec près de 36 °C enregistré le 19 septembre

Plusieurs pics de chaleur ont été constatés ce vendredi 19 septembre en France, notamment à Bordeaux où il a fait 35,3 °C, une première depuis 1987 à cette période de l’année.

L’été a joué les prolongations. À trois jours du début de l’automne, la France a connu une vague de chaleur sur la majeure partie de son territoire ce vendredi. Les températures ont aisément atteint les 30 °C dans de nombreuses villes, y compris la capitale.

A Bordeaux (Gironde), un record a même été battu. Le mercure a atteint 35, 3°C, une première depuis 1987 à cette période de l'année, a relevé Météo-France. D'autres records ont été battus, surtout en altitude, à Val d’Isère (Savoie) où il a fait 25, 4 °C, et à Tignes, où la barre des 23 °C a été franchie, a rapporté France Bleu.

Plus de 35 °C dans plusieurs villes de France

À 17h ce vendredi, plusieurs villes du sud de la France avaient dépassé les 35 °C, notamment à Ayros Arbouix (Hautes-Pyrénées), Saint-Jean-le-Vieux (Pyrénées-Atlantiques), Belin-Beliet (Gironde), Navarrenx (Pyrénées-Atlantiques), et Figari (Corse-du-Sud).

Ces températures estivales laissent place à une chute brutale du mercure. Certaines villes de France, proches du Massif Central, perdront jusqu'à 19 °C entre vendredi et lundi, comme l'annonce la Chaîne Météo.

🌡️📉📉Dégringolade des températures en vue. Après la chaleur, place des températures dignes d'un mois d'octobre la semaine prochaine. Ca sent des bûches dans les cheminées et d'un peu de chauffage dans les habitations...👇https://t.co/rxQlLEhrqi — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) September 19, 2025

Des chutes de températures pas si étonnantes, puisque l'automne débutera ce lundi 22 septembre.