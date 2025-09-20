Toute l’actu en direct 24h/24
Météo : nouveau record de chaleur battu à Bordeaux avec près de 36 °C enregistré le 19 septembre

Le mercure a atteint 35, 3°C, une première depuis 1987 à cette période là de l'année. [Philippe LOPEZ / AFP]
Par CNEWS
Plusieurs pics de chaleur ont été constatés ce vendredi 19 septembre en France, notamment à Bordeaux où il a fait 35,3 °C, une première depuis 1987 à cette période de l’année.

L’été a joué les prolongations. À trois jours du début de l’automne, la France a connu une vague de chaleur sur la majeure partie de son territoire ce vendredi. Les températures ont aisément atteint les 30 °C dans de nombreuses villes, y compris la capitale.

A Bordeaux (Gironde), un record a même été battu. Le mercure a atteint 35, 3°C, une première depuis 1987 à cette période de l'année, a relevé Météo-France. D'autres records ont été battus, surtout en altitude, à Val d’Isère (Savoie) où il a fait 25, 4 °C, et à Tignes, où la barre des 23 °C a été franchie, a rapporté France Bleu.

Plus de 35 °C dans plusieurs villes de France

À 17h ce vendredi, plusieurs villes du sud de la France avaient dépassé les 35 °C, notamment à Ayros Arbouix (Hautes-Pyrénées), Saint-Jean-le-Vieux (Pyrénées-Atlantiques), Belin-Beliet (Gironde), Navarrenx (Pyrénées-Atlantiques), et Figari (Corse-du-Sud).

Sur le même sujet Météo : chute des températures, retour de la pluie... Quel temps va-t-il faire la semaine prochaine ? Lire

Ces températures estivales laissent place à une chute brutale du mercure. Certaines villes de France, proches du Massif Central, perdront jusqu'à 19 °C entre vendredi et lundi, comme l'annonce la Chaîne Météo

Des chutes de températures pas si étonnantes, puisque l'automne débutera ce lundi 22 septembre.

