Mort de Lina : deux ans après, une marche blanche se tient ce samedi

Une marche blanche en hommage à Lina, l'adolescente de 15 ans enlevée et tuée il y a près de deux ans non loin de chez elle à Saint-Blaise-la-Roche, dans le Bas-Rhin, aura lieu ce samedi après-midi, sur les lieux de sa disparition.

Un drame qui avait ému la France entière. Ce samedi, une marche blanche organisée par l'association «Les Bonnes étoiles de Lina», fondée par la mère de l'adolescente enlevée en septembre 2023 et tuée peu de temps après, sera organisée pour honorer sa mémoire, à Saint-Blaise-la-Roche, dans le Bas-Rhin.

Ce moment de recueillement, qui «symbolise l'importance de protéger les jeunes filles, de rappeler qu'elles ont le droit de se déplacer librement et en sécurité» selon les organisateurs, empruntera à partir de 16h la Route départementale 350, où la jeune fille de 15 ans avait disparu.

Des roses seront ensuite déposées devant l'arbre de mémoire, où un portrait et des messages sont accrochés depuis deux ans.

Le principal suspect s'était suicidé avant d'être appréhendé

Lina, âgée de 15 ans au moment des faits, avait disparu le 23 septembre 2023 sans laisser de trace alors qu'elle effectuait le trajet entre son domicile de Saint-Blaise-la-Roche, dans le Bas-Rhin, et la gare du village.

Dix mois après, le 26 juillet 2024, le procureur de la République de Strasbourg avait annoncé que l'empreinte génétique de l'adolescente avait été identifiée dans un véhicule, précédemment géolocalisé près des lieux de la disparition.

Le conducteur, Samuel Gonin, est ainsi devenu le principal suspect. Mais ce dernier avait mis fin à ces jours avant d'être appréhendé par les enquêteurs. «J’ai perdu mon honneur, ma dignité, mon humanité, je dois partir. Je ne sais pas me contrôler, ça va trop vite», avait-il écrit dans une lettre juste avant son suicide.

Le corps de la jeune fille a finalement été retrouvé le 16 octobre 2024, dans un bois isolé à Sermoise-sur-Loire, dans la Nièvre, à près de 500 kilomètres du lieu de sa disparition. Selon le procureur de la République, Lina aurait été assassinée par Samuel Gonin, même si les résultats de l'autopsie ne permettent pas d'en dégager une certitude absolue.

Le 25 octobre 2024, les obsèques de Lina ont eu lieu à Plaine, dans le Bas-Rhin. Une cérémonie émouvante, à la fin de laquelle ses proches se sont réunis sur le parvis de l'église pour effectuer un «lâcher de lampions vers les étoiles».