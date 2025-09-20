Orages : voici les 2 départements placés en vigilance orange ce dimanche

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé deux départements en vigilance orange pour des risques d'orages ce dimanche 21 septembre.

Un risque orageux important. Météo-France a placé, ce samedi, deux départements du sud-est en vigilance orange «orages» pour la journée du dimanche 21 septembre. Les deux départements concernés sont le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône.

@Météo-France

«Une perturbation pluvio-orageuse va traverser le sud-est du pays ce dimanche après-midi, mais également dans la soirée. Les orages peuvent prendre temporairement un caractère stationnaire, et donner de forts cumuls de pluie en quelques heures sur les départements en vigilance orange. De l'ordre de 60 à 80mm, localement 100mm sur la Drôme et 100-120mm sur les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse», détaille Météo-France.

«Sur ces deux derniers départements, de la grêle et une forte activité électrique sont prévues, avec localement des rafales de vent jusqu'à 80 km/h», a ajouté le prévisionniste.

