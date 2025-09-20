Orages : voici les 69 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

La quasi-totalité de la France face aux risques d’orages. Météo-France a placé 69 départements en vigilance jaune orages pour la journée de ce dimanche 21 septembre.

Un dimanche sous les éclairs. Soixante-neuf départements sont visés par une vigilance jaune orages de Météo-France pour la journée de ce dimanche 21 septembre.

©Météo-France

Sont concernés : l’Ain, l’Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, les Ardennes, l’Ariège, l’Aube, l’Aude, l’Aveyron, le Calvados, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, la Côte-d’Or, les Côtes-d'Armor et la Creuse.

Tout comme la Dordogne, le Doubs, la Drôme, l’Eure-et-Loir, le Finistère, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l’Hérault, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre, l’Indre-et-Loire, l’Isère, le Jura, les Landes, le Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, la Loire-Atlantique et le Loiret.

Mais aussi, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Morbihan, la Moselle, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales et le Rhône.

Enfin, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges et l’Yonne sont également visés par cette vigilance jaune orages.

En parallèle, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse ont été placés en vigilance orange orages pour la journée de ce dimanche.