Orages : voici les 69 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Après une semaine aux allures estivales, avec des températures élevées, une dépression orageuse en provenance de l'Atlantique va s'abattre sur la France à partir de ce samedi 20 septembre. 69 départements ont ainsi été placés en vigilance jaune «orages» par Météo-France.

Sont concernés l’Aisne, l'Allier, les Ardennes, l'Ariège, l'Aube, l'Aveyron, le Calvados, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, la Côte-d'Or, la Creuse, la Dordogne, l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Finistère, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre, l’Indre-et-Loire, les Landes, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne ou encore le Maine-et-Loire.

Mais aussi, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Morbihan, la Moselle, le Nord, la Nièvre, l’Oise, l’Orne, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Saône, la Saône-et-Loir, la Sarthe, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Somme, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l'Yonne, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise.

«Sur le nord-ouest, les nuages sont nombreux et des averses parfois orageuses circulent de la Nouvelle Aquitaine vers la Normandie et les Hauts-de-France. Dans l'après-midi et surtout en fin de journée, des Pyrénées jusqu'à la frontière belge, les orages se renforcent et deviennent plus fréquents, ils peuvent donner des pluies localement marquées», a anticipé Météo-France pour la journée de samedi.