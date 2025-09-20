Pluie-inondation : voici les 3 départements placés en vigilance orange ce dimanche

Météo-France a placé trois départements en vigilance orange pour risque de pluie et d’inondation ce dimanche 21 septembre.

Pluie et inondations sont au programme pour ce premier jour d’automne. Ce dimanche 21 septembre, nous célébrons l’arrivée de l’automne et disons officiellement adieu à l’été, ainsi qu’au beau temps, semble-t-il.

En effet, Météo-France a émis plusieurs alertes : une grande partie de l’Est du pays est placée en vigilance jaune pour risques de fortes pluies et d’inondations, tandis que trois départements sont en vigilance orange.

@Météo-France

Sont concernés les départements de la Drôme, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. Météo-France recommande de rester attentif dans les prochaines heures, car la situation pourrait évoluer et concerner d'autres départements.

Le froid de retour sur l’Hexagone

Après un week-end aux allures estivales, une nette dégradation est attendue sur l’Hexagone dès la semaine prochaine, avec de fortes pluies qui balayeront une large partie du pays, de l’ouest à l’est, de Biarritz à Strasbourg.

Dès mardi, les températures chuteront brutalement. On n’attend que 9 °C à Chaumont, 10 °C à Belfort et 11 °C à Strasbourg. Ailleurs, les valeurs oscilleront entre 12 °C à Bourges et 19 °C à Perpignan.

Il est temps de ressortir les bottes, les vestes et les écharpes.