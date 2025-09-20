Pluie-inondation : voici les 39 departements placés en vigilance jaune ce dimanche

Météo-France a placé 39 départements en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée du dimanche 21 septembre 2025.

Une perturbation pluvio-orageuse va traverser le quart sud-est du pays ce dimanche avec 39 départements placés en vigilance jaune «pluie-inondation» par Météo-France.

Les départements concernés sont : Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Ardèche, Aube, Aveyron, Cantal, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Doubs, Finistère, Gard, Hérault, Indre, Isère, Jura, Loire, Haute-Loire, Lot, Lozère, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Var, Haute-Vienne, Yonne, Territoire de Belfort, Haut-Rhin.

Des phénomènes habituels mais occasionnellement et localement dangereux (ex. mistral, orage d’été, montée des eaux) sont prévus.

Selon Météo-France, l’épisode météorologique devrait débuter dans ces départements à partir de dimanche après-midi et se poursuivre en soirée. Il s’agit d’un épisode pluvio-orageux d’une intensité importante, nécessitant une vigilance particulière.