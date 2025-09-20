Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Pluie-inondation : voici les 39 departements placés en vigilance jaune ce dimanche

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé 39 départements en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée du dimanche 21 septembre 2025.

Une perturbation pluvio-orageuse va traverser le quart  sud-est du pays ce dimanche avec 39 départements placés en vigilance jaune «pluie-inondation» par Météo-France.

Les départements concernés sont : Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Ardèche, Aube, Aveyron, Cantal, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Doubs, Finistère, Gard, Hérault, Indre, Isère, Jura, Loire, Haute-Loire, Lot, Lozère, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Var, Haute-Vienne, Yonne, Territoire de Belfort, Haut-Rhin.

Des phénomènes habituels mais occasionnellement et localement dangereux (ex. mistral, orage d’été, montée des eaux) sont prévus. 

Sur le même sujet Orages : voici les 69 départements placés en vigilance jaune ce samedi Lire

Selon Météo-France, l’épisode météorologique devrait débuter dans ces départements à partir de dimanche après-midi et se poursuivre en soirée. Il s’agit d’un épisode pluvio-orageux d’une intensité importante, nécessitant une vigilance particulière.

Météovigilance météo

À suivre aussi

Orages : voici les 2 départements placés en vigilance orange ce dimanche
Météo : qu’est-ce qu’une «goutte froide», ce phénomène qui va traverser la France cette semaine ?
Météo : nouveau record de chaleur battu à Bordeaux avec près de 36 °C enregistré le 19 septembre

Ailleurs sur le web

Dernières actualités