Propos racistes, antisémites et anti-France : un alternant renvoyé du ministère de l’Intérieur

L'alternant avait entamé son contrat au ministère de l'Intérieur ce jeudi 18 septembre. [Ludovic MARIN / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Après la découverte de propos ouvertement racistes, antisémites et anti-France publiés sur les réseaux sociaux, un alternant a été renvoyé du ministère de l’Intérieur.

Une seule journée de contrat. Un alternant du ministère de l’Intérieur a été congédié après la découverte de ses postes racistes, antisémites et anti-Français sur les réseaux sociaux.

Le jeune homme avait publié une photo de lui ce 18 septembre pour célébrer le début de son alternance de deux ans au sein du ministère de l’Intérieur. Le lendemain, le ministère de l’Intérieur a confirmé auprès du Figaro : «Il a été mis fin à son contrat».

Étudiant à l’université de Nanterre en master d’administration publique, l’alternant renvoyé était chargé de mission à la préfecture de police de Paris. Il devait notamment rédiger des notes de situations pour le préfet de police, Laurent Nuñez.

Parmi les messages mis en lumière, des propos tels que : «Je suis antisémite et alors ?», «La France est vraiment un pays détestable», ou encore «Je suis au Cameroun et à chaque fois que je vois un blanc, ça m’énerve».

Dans d’autres messages, le jeune homme a appelé au boycott de la France, qu’il a accusé d’avoir participé au financement du terrorisme au Sahel.

Depuis l’explosion de l’affaire, l’étudiant a désactivé l’ensemble de ses comptes sur les réseaux sociaux. 

RacismeAntisémitismeMinistère de l'Intérieurpréfecture de policeLaurent Nuñez

