Sébastien Lecornu va recevoir l’intersyndicale à Matignon ce mercredi

Une réunion d’urgence. L’intersyndicale va être reçue ce mercredi 24 septembre à Matignon par Sébastien Lecornu, a-t-on appris de sources syndicales et gouvernementales.

Deux jours après la mobilisation du 18 septembre, qui a rassemblé entre 500.000 et un million de personnes en fonction des sources, l’intersyndicale composée de la CFDT, la CGT, FO, la CFE-CGC, la CFTC, l’Unsa, la FSU et Solidaires, a posé un ultimatum au Premier ministre, lui demandant de répondre «à leurs revendications».

De nombreuses demandes

Elles exigent notamment «l'abandon de l'ensemble du projet» de budget présenté cet été par son prédécesseur, François Bayrou, dont «le doublement des franchises médicales, l'année blanche (...), la suppression de 3.000 postes de fonctionnaires et la réforme de l'assurance chômage», ainsi que la non-remise en cause du 1er Mai férié et chômé, dans un texte commun publié vendredi.

«Si d'ici au 24 septembre (mercredi), il n'a pas répondu à leurs revendications, les organisations syndicales se retrouveront pour décider très rapidement d'une nouvelle journée de grève et de manifestations», avaient ainsi prévenu les syndicats, remontés contre les multiples réformes.

Après la démonstration de force dans les rues, ce jeudi, Sébastien Lecornu avait fait savoir qu'il recevrait «à nouveau les forces syndicales». Il avait déjà reçu des leaders syndicaux peu après sa nomination. Le rendez-vous est donc donné mercredi à 10h.