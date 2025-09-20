Soumission chimique : le sénateur Joël Guerriau va démissionner en octobre prochain, une nouvelle découverte «avec dégoût» par sa victime présumée

Soupçonné d’avoir drogué la députée Sandrine Josso afin de la violer en 2023, le sénateur Joël Guerriau va démissionner de son mandat début octobre. Une annonce qui n'a pas manqué de faire réagir l'élue, à quatre mois d'un procès qui sera probablement très suivi.

Une annonce et des questions. D'après API News, agence basée à Nantes et spécialisée dans l’économie, Joël Guerriau, 67 ans, sénateur de Loire-Atlantique, devrait quitter le Palais du Luxembourg «le 6 octobre 2025». D’après cette source, le sénateur a confirmé cette décision dans un courrier qui va être adressé aux maires du département. Ce départ «n’est pas une conséquence de son affaire judiciaire, mais la traduction d’un engagement pris lors des sénatoriales de 2023», a-t-il affirmé auprès du média, qui a indiqué s’être entretenu avec le parlementaire.

«À mi-mandat, il avait prévu de céder son siège à sa colistière Marie-Pierre Guérin, maire de La Meilleraye-de-Bretagne (Loire-Atlantique), dont la présence permettra ainsi de renforcer la représentation des communes rurales au Sénat», a souligné l’agence, citant le futur ex-sénateur.

«Ce scénario n’abuse plus personne»

Cette information a profondément heurté la députée Sandrine Josso. «J’ai appris avec dégoût ce matin l’annonce de la démission prochaine de Joël Guerriau. Une décision qu’il présente comme le fruit d’un engagement personnel et non, selon lui, en lien avec l’affaire judiciaire extrêmement grave dans laquelle il est mis en examen», a-t-elle critiqué dans un communiqué.

«Ce scénario n’abuse plus personne. Encore une fois, c’est l’agresseur qui choisit son calendrier, son récit, sa sortie. Il ne s’agit pas d’un acte de responsabilité ou de décence : il s’agit d’un repli stratégique, à quelques mois de son procès et après avoir largement profité des privilèges attachés à sa fonction», a ajouté celle qui est également élue de Loire-Atlantique.

Le sénateur centriste sera prochainement jugé par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir dilué de la MDMA à 91,1 % pure dans un verre de champagne afin de la faire consommer à sa collègue du Parlement et, d’après l’ordonnance des juges dont l’AFP a eu connaissance, «de commettre un viol ou une agression sexuelle». Il sera également jugé pour détention de stupéfiants.

Suspendu par son parti Horizons ainsi que par son groupe parlementaire Les Indépendants, Joël Guerriau, sénateur de Loire-Atlantique depuis 2011, avait exclu de démissionner tant que la justice n’avait pas «tranché», mais avait consenti à se mettre «en retrait» des travaux parlementaires. Au début de l'été, le président du Sénat Gérard Larcher avait annoncé qu’il prévoyait de saisir le comité de déontologie de l’institution, ouvrant la voie à des sanctions disciplinaires visant le sénateur.