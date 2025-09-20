Toute l’actu en direct 24h/24
«Vous êtes le bienvenu sur CNEWS» : Mathieu Bock-Côté invite Patrick Cohen à débattre de «l'orientation du service public»

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Vous êtes le bienvenu sur CNEWS la semaine prochaine», a lancé Mathieu Bock-Côté ce samedi. «Patrick Cohen se désolait de ne pas être invité. Alors j'aimerais lui lancer une invitation. (...) Pour parler de son rapport à l'information et de l'orientation du service public», a ironisé l'éditorialiste, faisant référence aux accusations de connivence du journaliste avec le Parti socialiste.

CNEWSService publicPatrick Cohen

