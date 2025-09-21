Crues : voici les 6 départements placés en vigilance jaune

Météo-France a placé six départements en vigilance jaune pour risque de crues ce dimanche 21 septembre.

Soyez prudents près des cours d'eau. Après une accalmie cette semaine, un front pluvio-orageux progresse lentement sur le pays ce week-end.

Météo-France a ainsi placé six départements en vigilance jaune pour crues ce dimanche. Sont concernés : les Bouches-du-Rhône, les Côtes-d'Armor, la Drôme, le Finistère, le Var et le Vaucluse.

© Météo-France

«Dans l'après-midi et en soirée d'aujourd'hui dimanche, une perturbation pluvio-orageuse gagnera le quart sud-est du pays et s'étendra jusque dans le nord-est. Des cumuls localement forts en peu de temps pourront être observés sur la basse vallée du Rhône et le littoral de la région PACA», a expliqué Météo-France.

⚠️ Prudence dimanche après-midi.



➡️ Sud-Est : épisode méditerranéen avec forts cumuls de pluies, grêle, forte activité électrique, rafales violentes voire phénomènes tourbillonnaires



➡️ Côtes-d'Armor : forts cumuls de pluies, jusqu’à lundi matin.



👉 https://t.co/0fSPvXRUYipic.twitter.com/QgSKXswCyO — Météo-France (@meteofrance) September 21, 2025

«Ces pluies sont susceptibles de générer des montées rapides et premiers débordements localisés sur plusieurs cours d'eau du Vaucluse, de la Drôme, du Var et des Bouches-du-Rhône», a ajouté l'institut météorologique.

«Par ailleurs, des averses se généraliseront également sur les côtes bretonnes notamment le nord Finistère et les Côtes-d'Armor», conclut l'institut météorologique dans son dernier bulletin météo