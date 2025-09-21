Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Crues : voici les 6 départements placés en vigilance jaune

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé six départements en vigilance jaune pour risque de crues ce dimanche 21 septembre.

Soyez prudents près des cours d'eau. Après une accalmie cette semaine, un front pluvio-orageux progresse lentement sur le pays ce week-end.

Météo-France a ainsi placé six départements en vigilance jaune pour crues ce dimanche. Sont concernés : les Bouches-du-Rhône, les Côtes-d'Armor, la Drôme, le Finistère, le Var et le Vaucluse.

© Météo-France

«Dans l'après-midi et en soirée d'aujourd'hui dimanche, une perturbation pluvio-orageuse gagnera le quart sud-est du pays et s'étendra jusque dans le nord-est. Des cumuls localement forts en peu de temps pourront être observés sur la basse vallée du Rhône et le littoral de la région PACA», a expliqué Météo-France.

«Ces pluies sont susceptibles de générer des montées rapides et premiers débordements localisés sur plusieurs cours d'eau du Vaucluse, de la Drôme, du Var et des Bouches-du-Rhône», a ajouté l'institut météorologique.

Sur le même sujet Météo : chute des températures, retour de la pluie... Quel temps va-t-il faire la semaine prochaine ? Lire

«Par ailleurs, des averses se généraliseront également sur les côtes bretonnes notamment le nord Finistère et les Côtes-d'Armor», conclut l'institut météorologique dans son dernier bulletin météo

MétéocrueMétéo-Francevigilance météoCrues

À suivre aussi

Pluie-inondation : voici les 6 départements placés en vigilance orange ce dimanche
Pluie-inondation : voici les 51 départements placés en vigilance jaune ce dimanche
Orages : voici les 3 départements placés en vigilance orange ce dimanche

Ailleurs sur le web

Dernières actualités