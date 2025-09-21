Crues : voici les 6 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Après une vague de chaleur qui a touché la majeure partie du territoire français vendredi, les températures redescendent, et un temps automnal commence à s'installer. Météo-France a placé six départements en vigilance jaune crues pour la journée du lundi 22 septembre.

Un premier jour d'automne placé sous le signe de la grisaille et de la pluie. Trois jours seulement après que des records de chaleur ont été battus dans plusieurs communes et villes en France, les températures chutent et la pluie s'installe.

Météo-France a donc placé six départements en vigilance jaune crues pour ce lundi 22 septembre. Les Bouches-du-Rhône, les Côtes d'Armor, la Drôme, le Finistère, le Var, et le Vaucluse sont concernés par cette alerte.

©Météo-France

L'institut météorologique a rappelé que les habitants de ces départements doivent rester vigilants, en particulier en cas «d'activités sensibles au risque météorologique ou exposées aux crues». Ces phénomènes de crues peuvent être occasionnellement et localement dangereux.

Les prévisions ont annoncé une dégradation avec de la pluie sur une large bande du territoire, allant d'ouest en est de Biarritz à Strasbourg ce lundi. Ailleurs, le temps sera généralement ensoleillé, notamment sur le pourtour méditerranéen et la côte ouest, de La Rochelle à Dunkerque.