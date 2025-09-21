Four, meubles, lave-linge... Ces aides méconnues de la CAF pour s'équiper

Certaines Caisses d'allocations familiales proposent des aides pour équiper ou meubler son logement. Elles sont soumises à conditions de ressources.

De toutes les aides fournies par la Caisse d'allocations familiales (Caf), celles-ci sont sans doute parmi les moins connues. Dans certains départements, l'organisme propose des dispositifs pour équiper les logements des foyers aux revenus modestes. Ils permettent d'acheter des meubles ou encore de l'électroménager.

Chaque caisse départementale définit toutefois ses propres règles, ce qui signifie que ces aides ne sont pas accessibles partout en France. Quand elles le sont, leur attribution repose sur plusieurs critères.

Capital donne notamment l'exemple de la Caf des Hauts-de-Seine qui dispose d'une «aide à l'amélioration du cadre de vie», réservée aux allocataires avec au moins un enfant à charge et dont le quotient familial est inférieur ou égal à 700 euros.

Literie, lave-linge ou meubles

Le montant de cette aide varie en fonction de la composition familiale, sans dépasser 700 euros pour une famille avec un ou deux enfants et 800 euros à partir de trois. Lorsque le quotient familial s'élève à 350 euros ou moins, la somme due est versée sous la forme d'une subvention. S'il est compris entre 351 et 650 euros, il est plutôt question d'un prêt sans intérêt.

Sur son site, l'organisme donne une liste des achats pouvant être réalisés grâce à cette aide : de la literie au réfrigérateur, en passant par le lave-linge, le four ou encore une table et des chaises.

La Caf du Nord, elle, propose un prêt équipement mobilier et ménager pouvant atteindre jusqu'à 1.500 euros, dont 600 euros maximum dédiés au matériel informatique. Pour y prétendre, il faut avoir au moins un enfant de moins de 20 ans à charge ou bien à naître à partir du septième mois de grossesse.

Cette aide prend la forme d'un prêt à taux zéro remboursable sous 40 mois, avec des mensualités de 37,50 euros. Parmi la liste des articles éligibles figurent l'électroménager, le mobilier, le matériel de puériculture, le matériel informatique (dans la limite de 600 euros) et les achats liés à la mobilité comme un vélo.