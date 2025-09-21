Toute l’actu en direct 24h/24
Gérald Darmanin : «Quand on tape un policier, un gendarme, un pompier, un professeur, un soignant, on dort en prison pour plusieurs semaines»

Par CNEWS
Publié le

«Quand on tape un policier, un gendarme, un pompier, un professeur, un soignant, on dort en prison pour plusieurs semaines», a déclaré le ministre démissionnaire de la Justice, Gérald Darmanin, lors de la rentrée politique du parti Renaissance, ce dimanche 21 septembre. Il est revenu sur la récente agression d'un policier de la BAC à Tourcoing.

