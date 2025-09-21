Interdiction de paraître sur un point de deal : une mesure forte pour lutter contre le narcotrafic

L'interdiction de paraître d'une personne interpellée sur un point de deal, une mesure instaurée par la loi contre le narcotrafic du 13 juin dernier, a déjà été utilisée par des préfets. Même si son usage est très encadré, elle comporte de nombreux avantages.

C'est une mesure qui était jusque-là prononcée par les juges dans le cadre d'une sanction pénale ou judiciaire. Mise en place par la loi de juin 2025 afin de «sortir la France du piège du narcotrafic», l'interdiction de paraître sur un point de deal peut être désormais notifiée en une quinzaine de minutes par les préfets.

En clair, cette mesure permet d’interdire au condamné de fréquenter certains lieux, comme celui de l’infraction. La mesure se veut efficace contre les «petites mains» et autres «charbonneurs» du narcotrafic, comme les vendeurs, les «guetteurs» et même les acheteurs.

Les préfets multiplient les interdictions

«C'est un outil correct, mais nous demandons des moyens supplémentaires en terme humains. Car si on doit en plus surveiller l'ensemble des personnes qui n'ont pas le droit de paraitre sur un endroit, ça nous complique encore plus la tâche», a néanmoins confié Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC-Police.

Ce nouvel outil administratif a déjà été utilisé à de nombreuses reprises par les préfets. Dans le Val-d'Oise, plus de 80 arrêtés ont été pris cet été pour interdire à des individus de se rendre sur un point de deal. Le préfet des Alpes-Maritimes n'a, lui aussi, pas attendu très longtemps avant d'utiliser cette mesure : début septembre, ce sont 17 interdictions de paraitre qui ont été prononcées.

Malgré la multiplication des interdictions, cette sanction reste pour le moins très encadrée et soumise à de nombreuses règles. Le préfet doit en aviser le procureur de la République et sa durée est limitée à un mois, sur un rayon de 200 mètres et doit tenir compte de la vie «professionnelle et personnelle» de la personne concernée. En cas de non-respect de l'interdiction, l'individu s'expose à six mois d'emprisonnement et 3.750 euros d'amende.