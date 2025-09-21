L’édito d'Eliot Deval : «Alors qu'Emmanuel Macron n'a pas marché contre l'antisémitisme, il assure désormais vouloir améliorer la réponse de la justice à ce sujet»

«Alors qu'Emmanuel Macron n'a pas marché contre l'antisémitisme, il assure désormais vouloir améliorer la réponse de la justice à ce sujet», a déclaré Eliot Deval, dans son édito de l'émission L'Heure des Pros, ce dimanche, pointant l'absence de réaction du chef de l'Etat depuis le 7-Octobre. «Où est la limite à l'apologie du terrorisme, à la haine du juif ?», s'est-il ensuite interrogé.