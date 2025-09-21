Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

L’édito d'Eliot Deval : «Alors qu'Emmanuel Macron n'a pas marché contre l'antisémitisme, il assure désormais vouloir améliorer la réponse de la justice à ce sujet»

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Alors qu'Emmanuel Macron n'a pas marché contre l'antisémitisme, il assure désormais vouloir améliorer la réponse de la justice à ce sujet», a déclaré Eliot Deval, dans son édito de l'émission L'Heure des Pros, ce dimanche, pointant l'absence de réaction du chef de l'Etat depuis le 7-Octobre. «Où est la limite à l'apologie du terrorisme, à la haine du juif ?», s'est-il ensuite interrogé.

éditoEliot Deval

À suivre aussi

L’édito d'Eliot Deval : «Malgré la campagne haineuse de Delphine Ernotte contre notre groupe, rien n'a changé : CNEWS explose les compteurs»
Laurence Ferrari : «S'il voulait créer les conditions d'une guerre civile, Monsieur Faure ne s'y prendrait pas autrement»
L’édito d'Eliot Deval : «Le cas Legrand et Cohen est devenu un fait médiatique, politique et peut-être demain, judiciaire»

Ailleurs sur le web

Dernières actualités