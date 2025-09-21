Législative partielle à Paris : l'ancien Premier ministre Michel Barnier placé «très largement» en tête du premier tour

Candidat à l'élection législative partielle de la 2e circonscription de Paris, l'ancien Premier ministre Michel Barnier est arrivé en tête du premier tour ce dimanche 21 septembre. Il affrontera la socialiste Frédérique Bredin au second tour.

Le candidat LR est prêt pour la suite. Michel Barnier a annoncé ce dimanche être arrivé «très largement» en tête du premier tour de l'élection législative partielle de la 2e circonscription de Paris. Il a remporté «plus de 45%» des voix au premier tour de cette éléction, marquée par «une très forte abstention», de près de 75%. Michel Barnier affrontera au second tour, dimanche 28 septembre prochain, la socialiste Frédérique Bredin.

La qualification de l'ancien Premier ministre avait été annoncée un peu plus tôt sur la plate-forme X par le président des LR et ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau.

De son côté, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, Laurent Wauquiez, a adressé ses «félicitations» à Michel Barnier dans un message publié sur le même réseau social.

Le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République apparaît désormais bien placé pour devenir le seul député LR de la capitale, dont les 18 circonscriptions sont partagées, depuis 2022, entre la gauche et les macronistes. Si le parti Renaissance a consenti à soutenir le candidat républicain dans cette circonscription, qu'elle tenait pourtant depuis huit ans, la décision de l'ancien négociateur du Brexit de prendre comme suppléante Florence Berthout, membre du parti Horizons, a passablement irrité.

Des soupçons de la part de Rachida Dati

Ainsi, le candidat de 74 ans avait dû affronter le courroux de la maire LR du 7e arrondissement, Rachida Dati, qui avait menacé de se présenter face à lui, le soupçonnant d'avoir des ambitions municipales et lui reprochant son manque d'ancrage parisien.

Celui qui avait fait de la Savoie son fief électoral pendant des années - en tant que député, sénateur et président de l'assemblée départementale - avait assuré vivre «depuis douze ans» dans cette circonscription des beaux quartiers de la rive gauche de la capitale, qui longe la Seine du jardin du Luxembourg à la tour Eiffel, pour justifier sa candidature. Mais c'est à la faveur d'une procuration donnée par «un ami» qu'il s'est rendu aux urnes ce dimanche, faute d'inscription sur les listes électorales parisiennes.

La socialiste Frédérique Bredin, âgée de 68 ans, a également déjà connu le Palais Bourbon en tant que députée de Seine-Maritime. Ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports entre 1991 et 1993, elle fut également maire de Fécamp et députée européenne, avant de prendre la tête du Centre national du cinéma entre 2013 et 2019.