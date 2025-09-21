Orages : les images impressionnantes des intempéries qui ont dévasté les rues des Bouches-du-Rhône

À peine 48h après une vague de chaleur qui a parcouru une grande partie de la France, les températures commencent à chuter et les intempéries s'installent petit à petit. Les Bouches-du-Rhône ont particulièrement été touchées ce dimanche 21 septembre.

Des images saisissantes. Marseille et les Bouches-du-Rhône étaient en en proie à de violentes intempéries ce dimanche, à tel point que le match de Ligue 1 entre l'OM et le PSG a dû être reporté.

En effet, après des températures estivales vendredi 19 septembre, de fortes averses accompagnées de violents orages ont touché le Sud-Est de la France, causant crues et inondations, y compris en ville. De nombreux internautes ont partagé des images sur les réseaux sociaux.

🚨 #Inondations à #Marseille !

Avenue des Olives (13013) difficilement praticable, la route s’est changée en torrent.

⚠️ Soyez prudents si vous devez circuler ce soir.#Météo#VigilanceOrangepic.twitter.com/cYpEhm0SSF — Yonni (@Y0nniiiii) September 21, 2025

⚡ Spectaculaire impact de foudre qui vient de s'abattre sur Marseille ce dimanche soir ! La ligne orageuse se décale vers le Var. (vidéo @Sam2b13) pic.twitter.com/nfNSXvkffL — Météo Express (@MeteoExpress) September 21, 2025

Dans les Bouches-du-Rhône, la ligne orageuse en approche de Vitrolles, il y a quelques minutes. Elle se décale progressivement vers l'est pic.twitter.com/96aNPS6Cmh — Mathieu Brochier (@MathieuBrochier) September 21, 2025

Centre-ville de #Martigues jonquieres route devant chez moi inondée ! Les voitures avancent doucement. 5ans que j’habite ici et je n’avais jamais vu ça ! #orage#alerteorange#bouchesdurhone vigilance justifiée ✅⚡️ #OMPSGpic.twitter.com/cFYS9XXlw5 — Bastii3N Ⓜ️️ (@Bastii3N) September 21, 2025

⛈️ D'importantes inondations touchent Cassis dans les Bouches-du-Rhône ! L'orage a déversé 62 mm de pluie en seulement 40 minutes ! 🌊 (© Laurent Bessaha) pic.twitter.com/3tHTVrROhs — Météo Express (@MeteoExpress) September 21, 2025

Pour l'instant, les dégâts sont minimes. Les transports en trains et avions sont perturbés depuis la fin de journée. Une dizaine de vols en direction et en provenance de l'aéroport Marseille-Provence ont été perturbés depuis 17h30, a expliqué à l'AFP une porte-parole de l'aéroport.

Heureusement pour les habitants de Marseille et de ses alentours, les intempéries devraient se calmer dans la nuit. Demain matin le temps sera dégagé, avec du soleil toute la journée de lundi et de mardi.