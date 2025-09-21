Toute l’actu en direct 24h/24
Orages : les images impressionnantes des intempéries qui ont dévasté les rues des Bouches-du-Rhône

De fortes averses accompagnées de violents orages touchent le Sud-Est de la France. [Capture d'écran X/@MétéoExpress]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

À peine 48h après une vague de chaleur qui a parcouru une grande partie de la France, les températures commencent à chuter et les intempéries s'installent petit à petit. Les Bouches-du-Rhône ont particulièrement été touchées ce dimanche 21 septembre.

Des images saisissantes. Marseille et les Bouches-du-Rhône étaient en en proie à de violentes intempéries ce dimanche, à tel point que le match de Ligue 1 entre l'OM et le PSG a dû être reporté. 

En effet, après des températures estivales vendredi 19 septembre, de fortes averses accompagnées de violents orages ont touché le Sud-Est de la France, causant crues et inondations, y compris en ville. De nombreux internautes ont partagé des images sur les réseaux sociaux.

Pour l'instant, les dégâts sont minimes. Les transports en trains et avions sont perturbés depuis la fin de journée. Une dizaine de vols en direction et en provenance de l'aéroport Marseille-Provence ont été perturbés depuis 17h30, a expliqué à l'AFP une porte-parole de l'aéroport.

Sur le même sujet Météo : chute des températures, retour de la pluie... Quel temps va-t-il faire la semaine prochaine ? Lire

Heureusement pour les habitants de Marseille et de ses alentours, les intempéries devraient se calmer dans la nuit. Demain matin le temps sera dégagé, avec du soleil toute la journée de lundi et de mardi.  

Météooragespluie

