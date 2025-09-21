Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Orages : voici les 22 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

 

Météo-France a placé 22 départements en vigilance jaune pour risque d'orages ce lundi. Une nouvelle semaine marquée par de fortes précipitations. 

Après une accalmie cette semaine, un front pluvio-orageux progresse lentement sur le pays dès le premier jour de l'automne. Météo-France a placé 22 départements en vigilance jaune pour des risques d'orages ce lundi 22 septembre. 

Les départements concernés sont : les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, la Charente-Maritime, la Corse-du-Sud, les Côtes-d'Armor, les Deux-Sèvres, le Finistère, la Gironde, la Haute-Corse, les Hautes-Alpes, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, la Vendée, le Vaucluse et le Var.

Sur le même sujet Météo : chute des températures, retour de la pluie... Quel temps va-t-il faire la semaine prochaine ? Lire

«Une perturbation pluvio-orageuse s'enroule autour d'une dépression sur la pointe bretonne et provoque de fortes averses parfois orageuses sur le nord de la Bretagne jusqu'à lundi en matinée», a averti l'institut météorologique national. En plus de préciser qu'un «passage orageux bref mais actif pouvant générer de violentes rafales de vent en Corse» perturbera la matinée de ce lundi.

Météovigilance météo

À suivre aussi

Pluie-inondation : voici le seul département maintenu en vigilance orange ce lundi
Crues : voici les 6 départements placés en vigilance jaune
Pluie-inondation : voici les 6 départements placés en vigilance orange ce dimanche

Ailleurs sur le web

Dernières actualités