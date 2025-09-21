Orages : voici les 22 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Météo-France a placé 22 départements en vigilance jaune pour risque d'orages ce lundi. Une nouvelle semaine marquée par de fortes précipitations.

Après une accalmie cette semaine, un front pluvio-orageux progresse lentement sur le pays dès le premier jour de l'automne. Météo-France a placé 22 départements en vigilance jaune pour des risques d'orages ce lundi 22 septembre.

Les départements concernés sont : les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, la Charente-Maritime, la Corse-du-Sud, les Côtes-d'Armor, les Deux-Sèvres, le Finistère, la Gironde, la Haute-Corse, les Hautes-Alpes, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, la Vendée, le Vaucluse et le Var.

«Une perturbation pluvio-orageuse s'enroule autour d'une dépression sur la pointe bretonne et provoque de fortes averses parfois orageuses sur le nord de la Bretagne jusqu'à lundi en matinée», a averti l'institut météorologique national. En plus de préciser qu'un «passage orageux bref mais actif pouvant générer de violentes rafales de vent en Corse» perturbera la matinée de ce lundi.