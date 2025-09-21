Orages : voici les 48 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

La quasi-totalité de la France face aux risques d’orages. Météo-France a placé 48 départements et l'Andorre en vigilance jaune orages pour la journée de ce dimanche 21 septembre.

Un dimanche sous les éclairs. Météo-France a décidé de placer 48 départements en vigilance jaune orages pour la journée de ce dimanche 21 septembre.

@Météo-France

Sont concernés : l’Ain, l’Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, l’Ariège, l’Aude, l’Aveyron, le Calvados, le Cantal, la Charente-Maritime, la Corrèze et les Côtes-d'Armor.

Tout comme le Doubs, la Drôme, le Finistère, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l’Hérault, l’Ille-et-Vilaine, l’Isère, le Jura, les Landes, la Loire, la Haute-Loire, la Loire-Atlantique et le Lot.

Mais aussi, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, le Morbihan, la Moselle, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales et le Rhône.

Enfin, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Vendée et l'Andorre sont également visés par cette vigilance jaune orages. En parallèle, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse ont été placés en vigilance orange orages pour la journée de ce dimanche.