Pluie-inondation : voici le seul département maintenu en vigilance orange ce lundi

Météo-France n’a placé qu'un seul département en vigilance orange pour risque de pluie et d’inondation ce lundi 22 septembre.

L’automne est bel et bien là. Après un week-end orageux et pluvieux sur une grande partie de l’Hexagone, le début de semaine s’annonce mitigé. Le soleil fera son retour sur certaines régions, mais la pluie restera présente, notamment en matinée sur la côte Atlantique.

En Bretagne, le ciel sera particulièrement capricieux : Météo-France a maintenu une vigilance orange pluie-inondation sur l’ensemble du département des Côtes-d’Armor.

Météo-France

Le reste du pays devrait être épargné par de fortes intempéries.

Un ciel mitigé en début de semaine

Ce lundi 22 septembre, la pluie restera au rendez-vous en matinée, avec une perturbation traversant le pays de Biarritz à Strasbourg. L’après-midi, le soleil fera progressivement son retour, d’abord sur la pointe bretonne, avant de gagner la région parisienne.

Le mardi 23 septembre, le soleil sera présent sur la côte Atlantique ainsi que sur le pourtour méditerranéen. Les températures resteront typiquement automnales, avec des maximales de 15 °C à Paris et Brest, et 17 °C à Montpellier dans l’après-midi.