Pluie-inondation : voici les 3 départements placés en vigilance orange ce dimanche

Météo-France a placé trois départements en vigilance orange pour risque de pluie et d’inondation ce dimanche 21 septembre.

Pluie et inondations sont au programme pour cet avant-dernier jour d'été. Ce dimanche 21 septembre, Météo-France a émis plusieurs alertes : une grande partie de l’Est du pays est placée en vigilance jaune pour risques de fortes pluies et d’inondations, tandis que trois départements sont en vigilance orange.

© Météo-France

Sont concernés, la Drôme, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Météo-France recommande de rester attentif dans les prochaines heures, car la situation pourrait évoluer et concerner d'autres départements.

Le froid de retour sur l’Hexagone

Après un week-end aux allures estivales, une nette dégradation est attendue sur l’Hexagone dès la semaine prochaine, avec de fortes pluies qui balayeront une large partie du pays, de l’ouest à l’est, de Biarritz à Strasbourg.

Dès mardi, les températures chuteront brutalement. On n’attend que 9 °C à Chaumont, 10 °C à Belfort et 11 °C à Strasbourg. Ailleurs, les valeurs oscilleront entre 12 °C à Bourges et 19 °C à Perpignan.