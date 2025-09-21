Pluie-inondation : voici les 44 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Météo-France a placé 44 départements en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée de ce lundi 22 septembre 2025.

Une perturbation pluvio-orageuse attendue dans une large partie du pays. Météo-France a placé 44 départements en vigilance jaune «pluie-inondation» pour la journée de ce lundi.

Sont concernés par cette vigilance l'Ain, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, l'Ariège, l'Aube, le Cantal, la Charente, la Corrèze, la Côte-d'Or, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, le Finistère et le Gard.

Mais aussi, la Haute-Garonne, la Gironde, l’Hérault, l’Ille-et-Vilaine, le Jura, les Landes, la Loire, la Haute-Loire, la Lozère, la Manche, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Morbihan, la Moselle, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Enfin, les Pyrénées-Orientales, le Haut-Rhin, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, la Haute-Vienne, l’Yonne et le Territoire de Belfort sont également concernés par cette vigilance.

© Météo-France

«Le matin, sur les Alpes, l'est de la PACA et sur la Corse, le ciel est encore très nuageux avec des pluies passagères. Sur l'île de Beauté ces pluies parfois orageuses sont localement accompagnées de vent assez fort en début de journée. De l'Alsace-Lorraine jusqu'à la Bourgogne Franche-Comté et l'Auvergne Rhône-Alpes, un temps couvert et pluvieux s'installe dès le matin», a anticipé Météo-France.

«Dans l'après-midi, ce temps humide avec des pluies parfois marquées s'étend vers la Champagne-Ardenne, l'est de l'Île-de-France et du Centre-Val de Loire. Sur la Bretagne et les côtes de Manche, la journée débute sous de nombreuses averses, encore soutenues sur la péninsule bretonne, mais au fil de l'après-midi les ondées s'atténuent et se raréfient», a poursuivi la même source.

«Le vent de nord-est est sensible près de la Manche, avec des rafales jusqu'à 50 à 70 km/h. De l'ouest des Pays de la Loire et la Nouvelle Aquitaine jusqu'à Midi-Pyrénées, là aussi la matinée se déroule sous un ciel encombré et des averses, parfois orageuses sur la côte aquitaine», a conclu l’organisme météorologique.