Pluie-inondation : voici les 51 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Météo-France a placé 51 départements en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée du dimanche 21 septembre 2025.

Une perturbation pluvio-orageuse va traverser le quart sud-est du pays ce dimanche avec 51 départements placés en vigilance jaune «pluie-inondation» par Météo-France.

©Météo-France

Sont concernés par cette vigilance l'Ain, l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, l'Ariège, l'Aube, l'Aveyron, le Cantal, la Charente, le Cher, la Corrèze, la Côte-d'Or, les Côtes-d'Armor, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, le Finistère et le Gard.

Mais aussi, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Indre, l'Isère, le Jura, les Lands, la Loire, la Haute-Loire, le Lot, la Lozère, la Manche, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Morbihan, la Moselle, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.

Enfin, les Pyrénées-Orientales, le Haut-Rhin, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, le Var, la Haute-Vienne, l'Yonne et le Territoire de Belfort sont également concernés par cette vigilance.

Des phénomènes habituels, mais occasionnellement et localement dangereux, comme le mistral, des orages, voire une montée des eaux, sont prévus.

Selon Météo-France, l’épisode météorologique devrait débuter dans ces départements à partir de dimanche après-midi et se poursuivre en soirée. Il s’agit d’un épisode pluvio-orageux d’une intensité importante, nécessitant une vigilance particulière.