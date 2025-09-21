Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Pluie-inondation : voici les 51 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé 51 départements en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée du dimanche 21 septembre 2025.

Une perturbation pluvio-orageuse va traverser le quart sud-est du pays ce dimanche avec 51 départements placés en vigilance jaune «pluie-inondation» par Météo-France.

©Météo-France

Sont concernés par cette vigilance l'Ain, l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, l'Ariège, l'Aube, l'Aveyron, le Cantal, la Charente, le Cher, la Corrèze, la Côte-d'Or, les Côtes-d'Armor, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, le Finistère et le Gard. 

Mais aussi, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Indre, l'Isère, le Jura, les Lands, la Loire, la Haute-Loire, le Lot, la Lozère, la Manche, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Morbihan, la Moselle, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. 

Enfin, les Pyrénées-Orientales, le Haut-Rhin, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, le Var, la Haute-Vienne, l'Yonne et le Territoire de Belfort sont également concernés par cette vigilance. 

Des phénomènes habituels, mais occasionnellement et localement dangereux, comme le mistral, des orages, voire une montée des eaux, sont prévus. 

Sur le même sujet Orages : voici les 69 départements placés en vigilance jaune ce samedi Lire

Selon Météo-France, l’épisode météorologique devrait débuter dans ces départements à partir de dimanche après-midi et se poursuivre en soirée. Il s’agit d’un épisode pluvio-orageux d’une intensité importante, nécessitant une vigilance particulière.

Météovigilance météoMétéo-FrancepluieInondation

À suivre aussi

Pluie-inondation : voici les 3 départements placés en vigilance orange ce dimanche
Orages : voici les 3 départements placés en vigilance orange ce dimanche
Météo : qu’est-ce qu’une «goutte froide», ce phénomène qui va traverser la France cette semaine ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités