Pluie-inondation : voici les 6 départements placés en vigilance orange ce dimanche

Météo-France a placé six départements en vigilance orange pour risque de pluie et d’inondation ce dimanche 21 septembre.

Pluie et inondations sont au programme pour cet avant-dernier jour d'été. Ce dimanche 21 septembre, Météo-France a émis plusieurs alertes : une grande partie de l’Est du pays est placée en vigilance jaune pour risques de fortes pluies et d’inondations, tandis que six départements sont en vigilance orange.

Les départements concernés sont le Var, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, la Drôme, l'Isère et les Côtes-d'Armor. Météo-France recommande de rester attentif dans les prochaines heures, car la situation pourrait évoluer et concerner d'autres départements.

⚠️ Prudence dimanche après-midi.



➡️ Sud-Est : épisode méditerranéen avec forts cumuls de pluies, grêle, forte activité électrique, rafales violentes voire phénomènes tourbillonnaires



➡️ Côtes-d'Armor : forts cumuls de pluies, jusqu’à lundi matin.



Après un week-end aux allures estivales, une nette dégradation est attendue sur l’Hexagone dès la semaine prochaine, avec de fortes pluies qui balayeront une large partie du pays, de l’ouest à l’est, de Biarritz à Strasbourg.

«Un épisode méditerranéen avec de forts cumuls de pluie, de la grêle, une forte activité électrique et des rafales violentes, voire tourbillonnaires» sont attendues dans le sud du pays. Dans les Côtes-d'Amor, de forts cumuls de pluies s'abattront sur le département jusqu'à lundi matin, précise Météo-France.